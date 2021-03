Prof. Włodzimierz Gut: W skali od 1 do 10, jesteśmy gdzieś na ósemce. Może być gorzej

Choć za wzrost liczby zakażeń odpowiadać ma brytyjska odmiana koronawirusa B.1.1.7, zdaniem prof. Włodzimierza Guta „to nie jest sprawa wariantu”. - Brytyjczycy też mają brytyjski i przy tej intensywności szczepień dokonali redukcji. Tu jest problem z jednej strony kontaktów, czyli ruchliwości społecznej, stosowania się do barier fizycznych i stosunkowo słabego tempa szczepień. Trzeba pamiętać, że pierwsze szczepienie nie tyle zabezpiecza przed zachorowaniem, co powoduje złagodzenie zachorowania. To też już wiemy. Dopiero drugie szczepienie ma wpływ na zachorowanie - tłumaczył wirusolog w Polskim Radiu RDC.

Zdaniem profesora sytuacja w Polsce, w skali od 1 do 10, jest „gdzieś na ósemce”. - Może być gorzej - ostrzegał. - Złożyło się na to kilka elementów. Pierwszy to sprawa kampanii antyszczepionkowej, która ma wiele różnych podłoży, m.in. ekonomiczne. (...) Doszło do wykorzystania pewnych incydentów, które są nieuchronne przy takiej liczbie szczepień. I to podłamało system szczepień. Teraz, kiedy szczepienia idą wolniej, to powinna być większa dyscyplina, żeby doczekać tego momentu bez wielkiej burzy zachorowań. Niestety, nie ma i tego drugiego - mówił.

Prof. Gut podkreślił, że choć stosowanie masek czy zachowywanie dystansu chroni przed zakażeniem, to „wymagane jest, żeby to stosowali wszyscy”. - Wystarczy stosunkowo niewielki odsetek, żeby ta reszta może nie tyle była narażona, ale by wirus przetrwał w dużej liczbie - powiedział.

- Jeśli będzie rozsądne zachowanie i brak tolerancji dla zachowań nierozsądnych, to nawet aż tak nie musimy się zamykać, jak niektórym się wydaje. Powtarzam ciągle, że to nie miejsca zakażają, tylko ludzie. Wystarczy jedna nieodpowiedzialna osoba na autobus, żeby na maseczkach znalazło się wszystko, co może się znaleźć. I w tym momencie dotknięcie maseczki i oka, i okaże się, że „maseczka nie chroni”. Maseczka chroni, ale równocześnie ktoś narusza reguły - mówił wirusolog, zwracając uwagę „przy takiej liczbie zachorowań” na „prawdopodobieństwo spotkania osoby zakażonej, która jeszcze nie wie, że jest zakażona”.

Pytany o sceptyczne podejście części społeczeństwa do szczepionki AstraZeneca (minister Michał Dworczyk mówił w poniedziałek, że w wielu punktach absencja sięgała 70 proc.), prof. Gut powiedział dziennikarzowi RDC, że „jeżeli pan powie społeczeństwu, że po słuchaniu tej audycji będą mieli ból głowy, gwarantuję, że spora liczba będzie miała ból głowy”. Dodał, że wkrótce sam zostanie zaszczepiony preparatem AstraZeneca. - Bez obaw? - pytał prowadzący rozmowę. - A czego mam się bać? W końcu to ja się na tym znam. Tzn. ja na samo wbicie igły mogę mieć obawy, ale to nie będzie NOP - mówił profesor.