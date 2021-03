Koronawirus. Szczepionki na COVID-19 dla ciężarnych? Orbán poinformował o decyzji

Szef węgierskiego rządu oświadczył, że na razie nie może być mowy o całkowitym poluzowaniu ograniczeń praw obywatelskich wprowadzonych przez władze w związku z koronawirusem. - Dopóki zarejestrowane osoby w wieku powyżej 65 lat nie zostaną zaszczepione, nie może być mowy o otwarciu - stwierdził.

Viktor Orbán zadeklarował, że możliwy jest powrót do stacjonarnej nauki od19 kwietnia. Zastrzegł, że by tak się stało, do 10 kwietnia szczepionkę przeciw COVID-19 musieliby otrzymać wszyscy nauczyciele. Do tej pory zaszczepiono 20 tys. ze 102 tys. pracowników szkół.