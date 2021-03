Prof. Simon: Czy szczepić dwukrotnie osoby, które chorowały?

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że do Polski dotarła trzecia fala epidemii. Czym to jest spowodowane?

- Wieloma rzeczami. Po pierwsze, bo to jest epidemia, w okresie zimowo-wiosennym występuje więcej zakażeń. Drugim elementem jest to, że coraz częściej mamy do czynienia z wariantami, które są bardziej zakaźliwe. Widzimy to na swoich oddziałach, gdzie mamy 90-100 proc. obłożenia i trzeba otwierać nowe oddziały. Trzecim elementem jest zmęczenie ludzi obowiązującymi restrykcjami. Kolejnym elementem jest grupa, która uważa, że to jest bzdura, że to jest czip, że chowamy statystów. Są tacy ludzie. Wirus się nie szerzy przez motylki i szczurki. To przenosi człowiek na człowieka. Ktoś komuś nakasłał w twarz i innej możliwości nie ma. To nie jest miła i przyjemna choroba. Zapraszam do siebie do kliniki, gdzie 8 czy 10 osób się dusi i pewnie część z nich umrze - skomentował.

Przy jakiej liczbie zakażeń może dojść do załamania służby zdrowia? - Jednym elementem jest liczba łóżek i dostępnych respiratorów, ale ważniejsza jest liczba personelu. - Na szczęście udało się zaszczepić większość służby zdrowia. Na szczęście nikt nie protestował, nie opowiadał głupot o szczepionkach hodowanych na ludzkich płodach i o 5G - powiedział.