Koronawirus w Polsce: Jak wygląda sytuacja epidemiczna w województwach 8 marca?

W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie znacznie wyższym od średniej dla całego kraju. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 6 007 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 60,41 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,05 więcej niż dobę wcześniej).

Drugim województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 7 770 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 47,3 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,44 więcej niż dobę wcześniej).

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, gdzie w ciągu siedmiu dni wykryto co najmniej 3 065 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 43,34 zakażenia (wzrost o 2,7).