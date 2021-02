Rosja ma już trzecią zatwierdzoną szczepionkę przeciw Covid-19 - CoviVac

W połowie sierpnia Rosja zatwierdziła Sputnik V, pierwszą na świecie szczepionkę przeciwko Covid-19. Naukowcy na całym świecie początkowo wątpili w skuteczność tej wakcyny, ponieważ została ona zarejestrowana przed udostępnieniem wyników z badań klinicznych z trzeciej fazy. Jednak od tego czasu Sputnik V zatwierdzono w ok. 30 krajach, a czasopismo „Lancet” opublikowało artykuł, w którym skuteczność szczepionki została oszacowana na 91 proc.

Drugą szczepionkę opracowaną w Rosji, nazwaną EpiVacCorona, zarejestrowano w październiku. Do tej pory wyprodukowano około 80 tys. jej dawek. Szczepienia z jej użyciem powinny również rozpocząć się w marcu.

Do końca roku wyprodukowanych ma być ok. milionów dawek preparatu CoviVac, jednak obecnie nie ma danych z badań klinicznych, dotyczących jego bezpieczeństwa i skuteczności.

Choć Rosja z trzema szczepionkami formalnie prowadzi w wyścigu, do tej pory tylko 2,2 mln obywateli zaszczepiono co najmniej jedną dawką - ok. 1,5 proc. populacji. Jak podają rosyjskie media, do tej pory nawet 68-letni Władimir Putin nie został zaszczepiony.