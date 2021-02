Zembala: Zwrócenie uwagi na brak maski to wyraz szacunku

- Każde zwrócenie uwagi przez ekspedientkę, że proszę założyć maskę, jest wyrazem szacunku do was i proszę bez dyskusji dostosować się do decyzji, o której przypomina policjant, nauczycielka, ksiądz - przekonywał prof. Zembala.

"Jesteśmy społeczeństwem niestety bałaganiarskim"

Pytany, czy w kwestii obostrzeń jest zwolennikiem "kija czy marchewki" minister zdrowia w rządzie Ewy Kopacz wyraził pogląd, że Polacy to społeczeństwo "niestety bałaganiarskie".

- Mówię to troszkę z bólem, bo społeczeństwo holenderskie, które znam i skandynawskie jest nauczone, ma to wpojone od szkoły, od dzieciństwa, że jeżeli wprowadza się pewne ustalenia, to one obowiązują i należy ich przestrzegać, w związku z tym nie mówiłbym ani o kiju, ani o marchewce, tylko o elementarnym myśleniu - oświadczył.

- Jeżeli kogoś to nie przekona, to przekona go statystyka śmierci, strasznej śmierci, bo śmierć kiedy respirator już nie wystarcza jest dramatem w osamotnieniu i to powinno być sygnałem, że żarty się skończyły - przekonywał dodając, że "nie możemy się straszyć nawzajem, ale powaga sytuacji jest duża".

Prof. Zembala powiedział także, co odpowiedział zagadnięty przez przypadkowego kierowcę o to, jak reagować, gdy ludzie wchodzą do środków komunikacji publicznej bez maski.

- Ja mówię: nie przyjmować, nie zgadzać się, koniec. Musi być tak jak w Izraelu. Nie przestrzegasz zasad, bracie kochany - ryzykuj, ale na swoje konto, a nie na konto zakażania innych. Musimy być empatyczni, ale stanowczy. Nie ma innego wyjścia - podkreślił.