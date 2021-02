Koronawirus. Włosi jednak nie otworzą stoków. Zmiana decyzji w ostatniej chwili

Ministerstwo Zdrowia Włoch tłumaczy decyzję rozpowszechnianiem się we Włoszech tzw. brytyjskiego wariantu koronawirusa SARS-CoV-2 - wariant B.1.1.7 ma być obecnie odpowiedzialny za 17,8 proc. nowych zakażeń we Włoszech.

Operatorzy stoków we Włoszech skarżą się, że kilkukrotnie przygotowywali się już do otwarcia stoków - i za każdym razem ostatecznie dowiadywali się, iż muszą one pozostać zamknięte.

Rząd premiera Mario Draghiego zapewnia branżę narciarską, że wkrótce otrzyma ona rekompensatę za utracone zyski.

Negatywną rekomendację wobec planowanego otwarcia stoków we Włoszech wydał komitet naukowy (CTS) doradzający rządowi Włoch w walce z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.