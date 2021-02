Obostrzenia. Premier: Wytrzymać, aż szczepionka zadziała na odporność zbiorową

"Wytrzymać do czasu, kiedy szczepionka zacznie działać na odporność zbiorową"

Poinformował, że w piątek przedstawiona zostanie "perspektywa" na kolejne dwa tygodnie. - Pewne szczegóły zostaną przedstawione, ale cały czas w związku z liczbą zgonów, z sytuacją wokół Polski, z szalejącą epidemią również wokół Polski, musimy być wytrwali, musimy wytrzymać do czasu, kiedy szczepionka zacznie działać na odporność zbiorową - oświadczył Mateusz Morawiecki.

Szczepienia przeciw COVID-19 ruszyły w Polsce 27 grudnia. Po 39 dniach realizacji programu średnia dobowa liczba szczepień wykonywanych w Polsce wynosi 37 476. Zakładając, że odporność stadną uzyskuje się przy zaszczepieniu ok. 70 proc. populacji (w Polsce oznaczałoby to konieczność zaszczepienia 26 847 921 osób, a więc wykonania 53 695 842 szczepień, ponieważ dopuszczone obecnie do użycia w Polsce szczepionki wymagają podania dwóch dawek) do poziomu odporności stadnej w Polsce brakuje jeszcze 52 234 264 szczepienia.

Biorąc pod uwagę obecną dobową średnią liczbę szczepień zajęłoby to ok. 1 394 dni, a więc nieco mniej niż 4 lata.