Minister zdrowia Francji: Mieliśmy rację odrzucając kolejny lockdown

Według ministra zdrowia, możliwe i preferowane przez rząd rozwiązanie, to uniknięcie kolejnego zamknięcia kraju. - Od trzech tygodni mamy 20 000 nowych przypadków dziennie i 3000-3200 pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. To jest wysoki, ale stabilny wynik, który nie wymaga krajowych środków blokady - powiedział Olivier Veran w rozmowie z radiem France Info.

W przeciwieństwie do niektórych swoich sąsiadów, Francja powstrzymała się od wprowadzenia trzeciego lockdownu, mając nadzieję, że godzina policyjna obowiązująca od 15 grudnia oraz program szczepień, w ramach którego zaszczepiono ponad 2 miliony osób, wystarczą, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby.

Veran oczekuje, że od 3,5 do 4 milionów ludzi we Francji otrzyma pierwszą dawkę szczepionki do końca lutego.