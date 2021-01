Koronawirus w Izraelu: Jest decyzja o szczepieniu na COVID nastolatków

Ministerstwa Zdrowia i Edukacji Izraela współpracują nad stworzeniem planu promocji szczepień wśród uczniów.

- Edukacja musi być naszym priorytetem - mówi lider Niebiesko-Białych, Beni Ganc. - Po zapewnieniu, że nauczyciele są szczepieni, musimy zapewnić, by młodzi mogli przystąpić do egzaminów i wrócić do szkoły tak szybko, jak to możliwe - dodaje.

Łącznie w Izraelu dwie dawki szczepienia na COVID-19 otrzymało 850 tys. osób - ok. 10 proc. populacji kraju. W czwartek w Izraelu zaszczepiono na COVID 224 tysiące osób.