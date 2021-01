Koronawirus. RPA płaci za szczepionkę na COVID dwa razy więcej niż Europa?

Członkowie UE zapłacą za dawkę szczepionki AstraZeneki po ok. 2,16 dolara za sztukę - wynika z informacji ujawnionych przez belgijskiego ministra na Twitterze w ubiegłym miesiącu.

WHO wyrażała już wcześniej obawy o nierówny dostęp bogatych i biednych krajów do szczepionek na COVID. Dostępowi tych ostatnich do szczepionek grożą dwustronne umowy zawierane przez bogatsze kraje bezpośrednio z dostawcami.

RPA chce łącznie sprowadzić 20 mln szczepionek na COVID do połowy 2021 roku.

W RPA wykryto jak dotąd ponad 1,3 mln dawek szczepionki i 38 800 zgonów na COVID-19. Rząd kraju chce zaszczepić na COVID 40 z 60 mln obywateli do końca 2021 roku.