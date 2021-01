Bill Gates został zaszczepiony przeciw koronawirusowi

Za pośrednictwem Twittera Bill Gates wyjaśnił, że kwalifikował się do otrzymania szczepionki ze względu na swój wiek.

"Otrzymałem pierwszą dawkę szczepionki w tym tygodniu i czuję się świetnie. Dziękuję naukowcom, uczestnikom badań, organom regulacyjnym i pracownikom służby zdrowia, którzy doprowadzili nas do tego punktu" - napisał trzeci najbogatszy człowiek na świecie.

Gates mieszka w stanie Waszyngton, gdzie obecnie dopuszczono do szczepień osoby w wieku 65 lat i starsze. Szczepionkę otrzymują również pracownicy służby zdrowia.

Założyciel Microsoftu był jedną twarzy walki z COVID-19 w 2020 r. Poświęcił wiele czasu na omówienie wyzwań związanych z opanowaniem pandemii.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd