Rządowe pismo: Szpitale mają przekładać szczepienia

Jak informuje Onet.pl, trzy dni wcześniej, 19 lutego, do szpitali węzłowych trafił komunikat z Ministerstwa Zdrowia: "Z uwagi na ograniczenie dostaw szczepionek przez Pfizer uprzejmie proszę o usunięcie do jutra (20.01), do godz. 12.00, z systemu e-Rejestracji wszystkich wolnych terminów w Państwa grafikach w pierwszych 2 tygodniach szczepień populacyjnych tj. za okres 25.01 - 7.02".

2. Przepisanie pacjentów objętych szczepieniami populacyjnymi przekraczających limit 30 szczepień tygodniowo, zapisanych na okres 25.01 - 21.02 2021, na terminy po 21.02.2021 - nie dotyczy populacyjnych punktów szczepień zorganizowanych przez szpitale węzłowe i tymczasowe. Zamówienia przekraczające 30 szczepionek tygodniowo nie będą mogły zostać zrealizowane - w przypadku, gdy szczepione są dodatkowo osoby z DPS, prosimy o przekazanie takiej informacji mailowo.

W przypadku zwiększenia wielkości dostaw szczepionek do Polski, poinformujemy Państwa o zmianie (podwyższeniu) ww. limitu".

- To powoduje jeszcze większy chaos i bałagan niż był do tej pory. Nie zostały zaszczepione jeszcze wszystkie osoby z etapu 0, a od poniedziałku mamy teoretycznie - podkreślam, teoretycznie - szczepić osoby z kolejnej grupy. To będzie bardzo trudne ze względu na ograniczenie liczby szczepień do 30 tygodniowo - mówi jeden z pracowników szpitali, który chciał zachować anonimowość.

