Robert Biedroń pyta gdzie są szczepionki na COVID-19

- Pytam, gdzie są szczepionki - mówił Biedroń odnosząc się do słów szefa KPRM, Michała Dworczyka, który w niedzielę poinformował, że 3,1 mln szczepionek na COVID-19, które dotrą do Polski do 31 marca "zostało już rozdysponowanych". 25 stycznia w Polsce ruszyły szczepienia na COVID-19 seniorów w wieku 70 i więcej lat.

- Gdzie ten mocny rząd, który obiecał, że tych szczepionek będzie wiele? - pytał Biedroń.

Biedroń obecną sytuację nazwał "Narodową Loterią Szczepionkową".

- Kto ma szczęście to wygrywa - mówił.