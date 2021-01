"Pandemia słabnie". Moskwa łagodzi restrykcje dla dyskotek i gastronomii

Przed tygodniem w stolicy Rosji zezwolono na otwarcie zarządzanych przez miasto szkół sportowych, placówek edukacji dodatkowej, muzeów, bibliotek oraz miejsc rozrywki dla najmłodszych.

Teraz mer Moskwy zadecydował o złagodzeniu kolejnych restrykcji. Siergiej Sobianin poinformował, że zniesiony zostaje wymóg, by co najmniej 30 proc. personelu moskiewskich przedsiębiorstw pracowało zdalnie - dotychczasowy nakaz został przekształcony w rekomendację. Decyzja o powrocie pracowników do pracy należy do zarządzających firmami.

Zniesiony został zakaz prowadzenia działalności w godz. 23:00-6:00 dla lokali gastronomicznych i rozrywkowych, w tym dyskotek, barów karaoke i kręgielni. W miejscach tych wymagane będzie przestrzeganie zaleceń Rospotrebnadzoru dotyczących reżimu sanitarnego.