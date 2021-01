Edukacja, kultura, sport. Moskwa łagodzi restrykcje epidemiczne

Mer stolicy Rosji poinformował, że od 22 stycznia otwarte zostaną zarządzane przez miasto szkoły sportowe, placówki edukacji dodatkowej, miejsca zabaw dla dzieci, ośrodki prowadzące półkolonie, kąciki zabaw w centrach handlowych. Liczba osób dorosłych w takich miejscach nie może przekraczać 50 proc. maksymalnej.

Nauka zdalna będzie obowiązywała na uniwersytetach co najmniej do 6 lutego - decyzja w sprawie powrotu studentów do nauczania tradycyjnego ma zapaść po konsultacjach z resortem edukacji.