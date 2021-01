Czy szczepionka przeciw COVID-19 zatrzymuje transmisję wirusa? Niedzielski: Nie ma dowodów

Czy po zaszczepieniu przeciw COVID-19 dana osoba nie może już transmitować koronawirusa SARS-CoV-2? Producenci szczepionek tego nie potwierdzają. W Radiu Zet ministrowi zdrowia przedstawiono pytanie słuchacza, który pytał o sprawę i dociekał, czy Adam Niedzielski nie uważa, że kampania "zaszczep się dla innych" wprowadza w błąd i stwarza wrażenie, że po zaszczepieniu jest się bezpiecznym dla otoczenia.

- Przyjemnością jest odnoszenie się do takich pytań. Ktoś zadał sobie trud przeczytania i rzeczywiście jakby zweryfikowania informacji. Jest dokładnie tak, jak (brzmi - red.) hipoteza w pytaniu postawiona - odparł minister.

- Nie ma naukowych dowodów na to, że ograniczona jest transmisja. I to jest tak naprawdę jeden z głównych argumentów za tym, żeby nawet po zaszczepieniu nosić maseczkę, bo może być taka sytuacja, to dotyczy chociażby tych śluzówek, które mamy w ustach, gdzie ten wirus może być obecny; my możemy być niechorujący ale możemy poprzez właśnie aerozol czy ten właśnie podstawowy mechanizm zakażania inne osoby zakazić - oświadczył Adam Niedzielski.