Chiny zatwierdziły swoją szczepionkę przeciw koronawirusowi

Zgoda w Chinach została wydana po tym, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie w tym miesiącu stały się pierwszym krajem, który wprowadził szczepionkę do użytku publicznego, a także po tym, jak Pakistan ogłosił zakup 1,2 miliona dawek szczepionki Sinopharm.

Żadne szczegółowe dane dotyczące skuteczności szczepionki nie zostały opublikowane, ale jej producent, Pekiński Instytut Produktów Biologicznych ogłosił w środę, że szczepionka była w 79,34% skuteczna w zapobieganiu rozwojowi choroby. To wynik po przeanalizowaniu tymczasowych danych.

W lipcu Chiny rozpoczęły program szczepień skierowany do kluczowych pracowników i innych osób o wysokim ryzyku zakażenia. Do 15 grudnia podano ponad 4,5 mln dawek, stosując co najmniej trzy różne produkty - dwa opracowane przez Sinopharm i jeden przez Sinovac Biotech.

Na zakup chińskiej szczepionki zdecydowały się m.in. Brazylia i Indonezja, najbardziej zaludnione państwa Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej.