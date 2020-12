Koronawirus w USA. Trump podpisał ustawę, bezrobotni odzyskali świadczenia

W sobotę zakończyła się w USA wypłata świadczeń dla bezrobotnych gwarantowanych przez poprzednie pakiety pomocowe przyjęte przez Kongres - prawo do tych świadczeń straciło 14 mln osób. Po podpisaniu nowego pakietu pomocowego przez Trumpa osoby te odzyskały dostęp do świadczeń.

Spikerka Izby Reprezentantów, polityk Partii Demokratycznej Nancy Pelosi, wezwała prezydenta, by ten doprowadził teraz do tego, by Partia Republikańska w Kongresie przestała blokować podniesienie wysokości świadczeń bezpośrednich dla Amerykanów przewidzianych w pakiecie z 600 do 2 tysięcy dolarów.