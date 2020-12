Bartosz Arłukowicz: Oczekuję zamknięcia kościołów w Wigilię

W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił "Kwarantannę narodową”. Oznacza ona między innymi zamknięcie stoków, hoteli i godzinę policyjną w noc sylwestrową.

Do nowych obostrzeń epidemicznych odniósł się w programie „Onet Rano” Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Jego zdaniem wśród nowych obostrzeń powinna znaleźć się rekomendacja dotycząca zamknięcia kościołów w okresie świątecznym. - Jeżeli minister zdrowia ogłasza, że będziemy mieć godzinę policyjną w Sylwestra, to ja oczekuje od rządu podjęcia decyzji dużo ważniejszej i poważniejszej. Mianowicie, oczekuje decyzji o zamknięciu kościołów w święta, szczególnie w Wigilię, kiedy tysiące starszych ludzi ruszy na pasterkę - powiedział Arłukowicz. - Rząd z łatwością podejmuje decyzję o zamykaniu ulic i przestrzeni publicznej w Sylwestra, a nie podejmuje decyzji o zamknięciu ulic wieczorem w Wigilię. To jest niezwykle ważne, dlatego oczekuje od rządu podjęcia decyzji, co z pasterką - dodał.