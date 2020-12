Koronawirus. Netanjahu: Będę pierwszym zaszczepionym w Izraelu

- Widzimy koniec (pandemii). Musimy nadal przestrzegać reguł dotyczących noszenia masek, (mycia) rąk i zachowania dystansu społecznego, ale koniec jest w zasięgu wzroku. To co jest najważniejsze to to, że miliony Izraelczyków otrzyma szczepionkę.

W Izraelu wykryto jak dotąd 348 986 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Zmarło 2 932 chorych na COVID-19.