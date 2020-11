Koronawirus w Grecji: Rząd przejmuje dwa prywatne szpitale

Ministerstwo oświadczyło w piątek, że wcześniej poprosiło o udostępnienie łóżek w dwóch prywatnych szpitalach w celu leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, ale "nie udało się znaleźć akceptowalnego przez obie strony rozwiązania".

W związku z czym rząd w drodze decyzji administracyjnej przejął kontrolę nad dwoma prywatnymi szpitalami w Salonikach i ich personelem.

Saloniki to drugie co do wielkości miasto w Grecji, jedno z największych ognisk koronawirusa SARS-CoV-2 w Grecji.