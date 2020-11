Sondaż: Wybory w USA. Czy wygrana Joe Bidena z Donaldem Trumpem jest korzystna dla Polski

Do zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych potrzeba 270 głosów elektorskich. Kolegium Elektorów, które dokona formalnego wyboru prezydenta, zbierze się 14 grudnia.

Donald Trump nie uznaje prognozowanych przez większość amerykańskich mediów wyników wyborów. Prezydent uważa, że w kluczowych stanach głosowanie zostało sfałszowane.

Trump zapowiada walkę przed sądami o zmianę wyniku wyborów. Aby mu się to udało, musiałby doprowadzić do zmiany rozstrzygnięcia w co najmniej trzech stanach, w których różnica między nim a Bidenem była niewielka, a liczba głosów elektorskich - wystarczająco duża (np. w Pensylwanii, Georgii i Wisconsin).

W czasach prezydentury Donalda Trumpa doszło do zniesienia obowiązku wizowego dla Polaków udających się do USA. Prezydenci Polski i USA podpisali też umowę o współpracy wojskowej zwiększającej obecność żołnierzy USA w Polsce (choć bez stworzenia stałej bazy amerykańskich wojsk, o której przez pewien czas była mowa i która zyskała roboczą nazwę - użytą przez prezydenta Dudę w czasie wizyty w Waszyngtonie - "fort Trump").

Z kolei Joe Biden w czasie kampanii prezydenckiej krytycznie wypowiadał się o obecnych władzach Polski. - Widzimy, co się dzieje, od Białorusi, przez Polskę, aż po Węgry i powstanie reżimów totalitarnych. Ten prezydent wspiera wszystkich bandytów na świecie - mówił mając na myśli Trumpa.