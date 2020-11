Koronawirus. Minister finansów Francji: Przełożyć "Czarny Piątek"

Małe sklepy we Francji wyrażały obawy, że fakt, iż będą one zamknięte w czasie "Czarnego Piątku" sprawi, iż ucierpią na rzecz sieciowych gigantów, takich jak Amazon, którzy mogą działać mimo obowiązującego we Francji lockdownu.

- Czy przyszły piątek jest właściwym czasem na organizowanie Black Friday? Moja odpowiedź brzmi "nie". - powiedział Le Maire na forum Senatu.

Minister finansów Francji zapowiedział, że zaapeluje do supermarketów i sprzedawców online, aby ci przeanalizowali możliwość przełożenia "Czarnego Piątku".