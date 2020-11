Koronawirus w Europie: Jak bardzo pandemia przyspieszyła w październiku?

W październiku rządy Czech, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii podjęły decyzję o powrocie do lockdownów podobnych do tych, które wprowadzano wiosną.

Pierwsze na taki krok zdecydowały się Czechy. 1 października w Czechach wykryto 3496 zakażeń. 21 października - gdy zapadła decyzja o lockdownie - liczba wykrytych w ciągu doby zakażeń wzrosła do 14968 (w stosunku do 1 października był to wzrost o 328,15 proc.). 31 października sytuacja była nieco lepsza - wówczas w Czechach wykryto 11 428 zakażeń (wzrost w stosunku do 1 października o 226,89 proc.).

W ostatnim tygodniu października decyzje o powrocie do lockdownu podjęły Francja i Niemcy. We Francji 1 października wykryto 13 970 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. 28 października, gdy Emmanuel Macron ogłosił wprowadzenie we Francji lockdownu liczba wykrytych w ciągu doby zakażeń wyniosła 36 437 (wzrost w stosunku do 1 października o 160,82 proc.). Największy dobowy przyrost liczby zakażeń koronawirusem we Francji stwierdzono 25 października (52 013 - wzrost w stosunku do 1 października o 272,32 proc.). 31 października we Francji wykryto 35 641 zakażeń (wzrost w stosunku do 1 października o 155,12 proc.).