Koronawirus w Polsce. Jak wygląda czarny scenariusz? Rzecznik Ministerstwa Zdrowia wyjaśnia Fotorzepa, Marian Zubrzycki

- W ubiegłym tygodniu mieliśmy wzrosty dobowe o 2,5-2,7 tysiąca zakażeń. To był czarny scenariusz. Potem przeszliśmy na wzrost liniowy - wzrosty o 1500-1800 zakażeń, by na koniec tygodnia zejść do wzrostu o 300 - co było pewnym pozytywem - mówił w rozmowie z TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.