PGNiG Superliga na nowe czasy

- Skontaktowaliśmy się z klubami i wspólnie ustaliliśmy powyższe zasady - wyjaśnia prezes Janicki. Dzięki temu w ostatni weekend doszło do dwóch meczów: Torus Wybrzeże Gdańsk zmierzyło się z Gwardią Opole (21:36), a Łomża VIVE podjęła Energę MKS Kalisz (32:25). Pierwsze spotkanie odbyło się w ramach ósmej, a drugie - jedenastej serii sezonu zasadniczego.

Po drugiej stronie rzeki są Orlen Wisła Płock oraz Chrobry Głogów. To ekipy, które w październiku na boisku nie pojawiły się ani razu. Spotkanie Chrobrego z Azotami Puławy przełożono w dniu meczu. - Powinien być limit czasu na zgłoszenie takiej sytuacji i jeśli ktoś go przekroczy, przegrywa walkowerem - irytował się przed kamerą TVP Sport szkoleniowiec ekipy z Puław Lars Walther.

- Nie widzę też przeszkód, aby sezon trwał do czerwca albo lipca. Kiedyś federacja sugerowała, aby kończyć rozgrywki przed turniejem finałowym Ligi Mistrzów, ale nikt nie wie, czy w ogóle się on odbędzie - mówi „Rzeczpospolitej” prezes PGNiG Superligi Marek Janicki.

- Sytuacja jest dynamiczna. Tak naprawdę o 9:10 rano nie wiem, co się wydarzy o 9:15. Kilka dni wcześniej wydawało się, że zagramy w weekend cztery mecze, a zostały nam dwa - mówi Janicki. - Niestety, ale nie mamy tak komfortowej sytuacji jak piłkarska Ekstraklasa, gdzie można odizolować chorego zawodnika i grać. U nas na kwarantannę z miejsca trafia cała drużyna.

Problemem jest nie tylko izolacja, ale też wypatrywanie wyników testów. Dziś trzeba na nie czekać minimum pięć dni. To sprawia, że przyjęcie rozwiązania niemieckiego, gdzie wszystkie drużyny przechodzą badania na początku każdego tygodnia, jest niemożliwe. Władze ligi zastanawiają się nad wprowadzeniem tańszych testów kasetowych, których wyniki są błyskawicznie.

Zespół może przystąpić do meczu, jeśli ma zdrowych minimum dziewięciu zawodników z pola, bramkarza oraz trenera. To rozwiązanie na wypadek, w którym choruje tylko kilku graczy, a reszta drużyny kończy kwarantannę i może wrócić do treningów wcześniej.

Testami na koronawirusa zaczęło się zgrupowanie reprezentacji przed meczami eliminacjami mistrzostw Europy. Związek Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP) poinformował, że z chorobą przyjechało do Płocka czterech zawodników.

Koronawirus, który dusi rozgrywki ligowe, za chwilę zatrzyma rywalizację międzypaństwową. Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) odwołała już dwanaście spotkań. Mecz Polska - Holandia na pewno nie odbędzie się w terminie, ZPRP chce też przełożyć czwartkowe starcie ze Słoweńcami. Reprezentacja Patryka Rombla ostatni mecz zagrała w styczniu. Nie wiadomo, kiedy czeka ją kolejny.