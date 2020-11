Zakażeni studenci uczelni wojskowej podróżowali po Polsce

Na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, która jest najstarszą polską uczelnią wojskową, studiuje blisko 1500 studentów wojskowych i 600 studentów cywilnych. We wrześniu odbywają się tam promocje na stopnie oficerskie, przysięgi wojskowe, a z końcem miesiąca także inauguracja roku akademickiego. Mimo epidemii koronawirusa, wydarzenia te odbyły się także w tym roku - informuje Onet .

Gdy dzienna liczba zakażeń w Polsce uległa znacznemu pogorszeniu, a dzienna liczba zakażeń dobiła do tysiąca, zorganizowano kolejne wydarzenie. 25 września, kiedy zanotowano 1587 zakażeń, odbyła się przysięga 131 podchorążych pierwszego roku. Na zdjęciach z zaprzysiężenia co prawda można zobaczyć maseczki, ale mieli je na sobie jedynie gęsto stłoczeni za barierkami członkowie rodzin podchorążych. Zakrytych twarzy nie mieli natomiast podchorążowie oraz zgromadzona na podwyższeniu kadra uczelni z rektorem-komendantem gen. bryg. Dariuszem Skorupką na czele. Po zaprzysiężeniu odbyła się msza święta, gdzie podchorążowie siedzieli na co drugim fotelu. Wówczas również nikt nie miał na twarzy maski.

O dodatnich wynikach testów na obecność koronawirusa dowiedziała się wkrótce kolejna grupa studentów. Miało to miejsce 21 października. „W trosce o zdrowie naszych podchorążych i zgodnie z zaleceniami Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej podchorążowie zakażeni zostali skierowani do izolatoriów”, a ponadto „ żaden z podchorążych nie odbywa izolacji w warunkach domowych” - poinformowały AWL i MON. Podchorążowie oraz ich rodzice twierdzili jednak, że dzień po otrzymaniu kolejnych dodatnich wyników, 22 października, dowódcy kompanii powiedzieli podchorążym, że mogą zostać na AWL, kontynuować kwarantannę w szpitalu w Bolesławcu lub jechać do domu. Wielu z nich, ze względu na warunki na AWL, zdecydowało się na dalszą izolację w domach.

Podróże na własną rękę

Wielu zakażonych studentów wracało do swoich domów prywatnymi pojazdami. Część z nich, mając do pokonania wiele kilometrów, zatrzymywała się po drodze na stacjach benzynowych. Ze względu na to, że uczelnia zaprzecza, że studenci jeździli do domów, nie wiadomo, ilu z nich tak zrobiło. Nie ma także informacji o tym, ilu wybrało publiczne środki transportu.

Dzień po odesłaniu podchorążych do domów, 23 października, dowódcy kompanii mieli zadzwonić do wszystkich i polecić im, aby udali się do 23. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Lądku-Zdroju. „Transport podchorążych do izolatoriów wskazanych przez Wojskowy Ośrodek Medycyny prewencyjnej odbył się autokarami zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego” - poinformowała uczelnia i resort obrony.

Także ta informacja nie pokrywa się z relacjami podchorążych i ich rodziców, którzy twierdzą, że dowódcy kompanii polecili podchorążym jechać do szpitala w Lądku-Zdroju własnymi środkami transportu. Część z nich zastosowała się do tego polecenia, ale wielu odmówiło, podkreślając, że tego rodzaju podróże stwarzają zagrożenie zarówno dla nich, jak i innych osób. Uczelnia zdecydowała się wówczas przysłać po nich autokary. Choć MON i AWL zapewniały, że transport odbył się „zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego”, studenci informowali, że w drodze do autobusu musieli stykać się z innymi ludźmi. – Kiedy jechałem windą do autobusu, dosiadło się kilka osób – powiedział jeden z podchorążych.

Kierowcy autobusów mieli być ubrani w stroje covidowe i oddzieleni od pasażerów folią. - Jechałem od samego rana, bez żadnego jedzenia. Dobrze, że chłopaki się litowali i zatrzymywali gdzieś po drodze, żebyśmy mogli załatwić potrzeby fizjologiczne. Zajechaliśmy na miejsce późną nocą, zero informacji, co, po co, jak i gdzie - podkreślił inny podchorąży.

Jak pisze Onet, izolowani w szpitalu w Lądku-Zdroju podchorążowie informowali, że w placówce panują nieporównywalnie lepsze warunki niż w akademikach Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. - Mamy trzy posiłki dziennie i ciepłą wodę. Ale wciąż nie wiemy, po co i na co nas tu trzymają - powiedział jeden ze studentów.