Koronawirus w Polsce. Ordynator z Warszawy mówi o braku leku pomagającego zakażonym

W kontekście żołnierzy, którzy zostali skierowani do bieżącej aktualizacji bazy danych o wolnych łóżkach w Polsce w związku z zarzutami, że niektóre szpitale ukrywają wolne łóżka, Cholewińska-Szymańska powiedziała, że żołnierze przydaliby się jako pomoc, by "dźwignąć pacjenta z łóżka, który waży 130 kg, a trzeba go przewieźć do rentgena". Dodała, że żołnierze mogliby pomóc przy transporcie chorych.

- Bardzo chętnie skorzystalibyśmy z takiej pomocy - podkreśliła.

Ordynator w wojewódzkim szpitalu zakaźnym w Warszawie mówiła o deficycie "jedynego leku antywirusowego, o którym możemy powiedzieć, że jest skuteczny opierając się też na polskich doświadczeniach" (chodzi o remdesivir - red.).