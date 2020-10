Sondaż: Czy Polacy chcą wprowadzenia lockdownu?

W piątek w Polsce wykryto 21 629 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - to największy dobowy przyrost liczby zakażeń w Polsce od początku epidemii. W czwartek po raz pierwszy od początku epidemii w Polsce liczba zakażeń wykrytych w ciągu doby przekroczyła 20 tysięcy.

Premier poinformował też, że po analizie sytuacji epidemicznej w przyszłym tygodniu rząd może zdecydować o kolejnych obostrzeniach. Tymczasem kraje sąsiadujące z Polską - Niemcy i Czechy - wprowadziły już lockdown w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. W Czechach jest to reżim ścisłej kwarantanny podobny do tego, wprowadzonego wiosną. W Niemczech ma on nieco łagodniejszy charakter - mówi się o tzw. łagodnym lockdownie lub miękkim lockdownie.

Lockdown wprowadziła też Francja, która notuje największe - w liczbach bezwzględnych - dobowe wzrosty liczby zakażeń w Europie.