Epidemia w Wielkiej Brytanii: Premier Boris Johnson ogłosił drugi lockdown Anglii

- Nie wracamy do pełnej blokady, jaka obowiązywała w marcu i kwietniu. To będą mniejsze restrykcje. Przesłanie jest to samo: zostańcie w domach, chrońcie NHS, ratujcie życie - dodał.

W ramach drugiego lockdownu zamknięte zostaną wszystkie puby i restauracje. Lokale gastronomiczne będą mogły nadal serwować posiłki na wynos.

Zakazane będą podróże poza Wielką Brytanię. Wyjątek będą stanowiły podróże służbowe.

W odróżnieniu od pierwszego lockdownu, który wprowadzono wiosną, dozwolone będą modlitwy w obiektach religijnych. Nie będzie można organizować nabożeństw.

Otwarte pozostaną sądy, szkoły i uniwersytety.

Lockdown potrwa do początku grudnia.