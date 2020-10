Krzysztof Bosak: Lockdown? Teatr, żeby zdjąć z siebie odpowiedzialność Fotorzepa, Jakub Czermiński

Krzysztof Bosak odniósł się na antenie Radia Plus do obostrzeń wprowadzanych w związku z epidemią koronawirusa. - Całe te lockdowny to teatr przed społeczeństwem, żeby zdjąć z siebie odpowiedzialność - ocenił.