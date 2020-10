Andrusiewicz: 17 tys. łóżek dla chorych na COVID. Będzie więcej

- W granicach 3 tysięcy miejsc to będą dodatkowe miejsca na oddziałach w szpitalach wojewódzkich na oddziałach internistycznych - dodał.

- Będziemy mieli w granicach ok. 10 tysięcy dodatkowych miejsc (dla chorych na COVID-19 - red.), te miejsca wciąż powstają - podkreślał.

W dniu, w którym Polsce potwierdzono testami rekordowe 10040 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu doby , Andrusiewicz podkreślał, że do końca tygodnia zapadną decyzję wojewodów ws. utworzenia szpitali tymczasowych w każdym województwie.

Andrusiewicz mówił, że obecnie w Polsce dostępnych jest ok. 17 tysięcy łóżek dla chorych na COVID-19. Jako że zajętych jest 9439 to, świadczy to o tym, jak mówił Andrusiewicz, że "nie budujemy bazy łóżkowej na dziś, jutro i pojutrze".

- Budujemy ją na za dwa-trzy tygodnie. Działamy z wyprzedzeniem - dodał rzecznik resortu zdrowia.

- Powoli zapadają decyzje o przekształcaniu części sanatoriów w izolatoria zapadają. Obecnie mamy 3 tysiące miejsc w izolatoriach - mówił Andrusiewicz.