Piecha: Póki co sytuacja jest w pewnym sensie pod kontrolą

Uwagę, że już w tej chwili małopolskie szpitale nie mają wolnych miejsc, mimo otwartych dziś nowych oddziałów, Piecha skwitował: - Dyrekcja musi przygotować kolejny oddział i tyle.

Dodał też, że za przygotowanie miejsc w szpitalach odpowiadają wojewodowie, którzy dostali w tej sprawie "odpowiednie instrukcje".

Zdaniem Piechy ilość łóżek w Polsce jest wystarczająca przy założeniu, że dziennie nie będzie przybywać więcej niż 6-7 tysięcy zakażonych, bo "z tej proporcji dopiero wynikają konieczności hospitalizacyjne i konieczność korzystania ze wspomagania oddychania" - Póki co sytuacja jest w pewnym sensie pod kontrolą - powiedział Piecha.

Zdaniem polityka PiS istnieje jednak obawa o to, że zabraknie specjalistów do obsługi takich urządzeń jak respiratory. Przyznał też, że może warto by było w kancelarii Mateusza Morawieckiego powołać pełnomocnika ds. pandemii.