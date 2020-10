Epidemia w Polsce: Rekordy liczby zakażeń w sześciu województwach

Liczba wymagających respiratorów zakażonych koronawirusem pacjentów w polskich szpitalach wzrosła w ciągu doby o 17 i wynosi 421, co oznacza, że osiągnęła najwyższy poziom od 11 czerwca, odkąd resort zdrowia regularnie przekazuje dane na ten temat.

"Informujemy, że ze względu na błędnie zaraportowany przez WSSE we Wrocławiu zgon 76-letniej kobiety z 11 października, odejmujemy go ze statystyk" - przekazało ministerstwo.

To trzecia najwyższa dobowa liczba zgonów osób zakażonych od początku epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

W sześciu województwach - dolnośląskim, lubuskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim i podlaskim - odnotowano rekordowo wysokie przyrosty. Do tej pory w żadnym regionie w ciągu doby nie odnotowano więcej nowych zakażeń niż teraz w Małopolsce.

We wtorkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że testy potwierdziły zakażenie nowym koronawirusem u kolejnych 5 068 osób.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wcześniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawił się w Wuhan prawdopodobnie w połowie listopada 2019 roku.

Pierwszym dużym ogniskiem epidemii koronawirusa był targ z owocami morza w Wuhan, który władze zamknęły 1 stycznia w związku z rozpowszechnianiem się choroby.

Na początku stycznia władze Chin oficjalnie przyznały, że zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzęcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka w wyniku jedzenia mięsa dzikich zwierząt: nietoperzy, węży lub łuskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirus to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epidemią koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. Zarażenie się wirusem ma natomiast zwykle bardzo łagodny przebieg u dzieci.