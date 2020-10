Nowe obostrzenia. Licea hybrydowo lub zdalnie

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 8 099 testach na SARS-CoV-2, które dały wynik dodatni, oraz o śmierci 91 osób zakażonych koronawirusem, w tym 7, u których poza COVID-19 nie stwierdzono wcześniej chorób współistniejących.

8 099 nowych zakażeń wykrytych jednego dnia to więcej, niż stwierdzono w naszym kraju w okresie od 18 czerwca do 15 lipca (8 085 przypadków w 28 dni, średnio 288,7 dziennie).

Dowiedz się więcej: Nowe dane o epidemii koronawirusa w Polsce. Rekordy w 12 województwach

Na kwarantannie przebywa 296 020 mieszkańców Polski - więcej niż mieszka w Katowicach.

Po przywróceniu znanych z wiosny tzw. godzin dla seniorów (zakazania osobom młodszym niż 60 lat robienia zakupów m.in. w sklepach spożywczych i aptekach w dni powszednie w godz. 10-12, z pewnymi wyjątkami) władze planowały wprowadzenie kolejnych restrykcji. W czwartek obradował Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jak informował rzecznik rządu Piotr Mueller, podjęte miały zostać decyzje co do wprowadzenia "nowych środków profilaktycznych i narzędzi do walki z koronawirusem".

Po posiedzeniu głos na konferencji prasowej zabrał premier Mateusz Morawiecki. - Zagrożenie jest realne - powiedział, odnosząc się do epidemii.

- Chrońmy osoby starsze - apelował.