Czechy: Najwyższy dobowy przyrost liczby zakażeń w niedzielę AFP

W niedzielę w Czechach wykryto 5059 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu doby - to o ok. 3600 mniej niż w sobotę, ale jednocześnie to największy dobowy przyrost liczby zakażeń wirusem w niedzielę od początku epidemii - piszą czeskie "Lidove Noviny".