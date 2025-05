Tak uznał w poniedziałkowym orzeczeniu Sąd Najwyższy.



Komu przysługuje dodatek covidowy?

Sprawa dotyczyła pielęgniarza zatrudnionego w szpitalu psychiatrycznym na oddzielane niecovidowym. Gdy rozpoczęła się pandemia, wszystkie podmioty lecznicze musiały rozwiązać kwestię opieki nad pacjentami zarażonymi koronawirusem lub podejrzanymi o to. Na początku nie było to jednak łatwe, pracownicy bowiem obawiali się o własne zdrowie i życie.



W tej sytuacji we wrześniu 2020 r. zostały wprowadzone tzw. dodatki covidowe, czyli dodatkowe świadczenia pieniężne, do którego wypłaty zobowiązał prezesa NFZ minister zdrowia (w formie polecenia). Przysługiwały one w związku ze zwalczaniem epidemii Covid-19, bez względu na formę zatrudnienia. Do grona uprawnionych zaliczone zostały osoby wykonujące zawód medyczny i uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2. Miały do niego prawo także osoby pracujące w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć oraz laboratoriach, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku koronawirusa.

Co ważne, wypłata tych dodatków nie była początkowo uzależniona od liczby godzin pracy w zagrożeniu zakażeniem koronawirusem. W praktyce więc wystarczyło, że pracownik medyczny przez krótki czas (np. kilka godzin w miesiącu) był zatrudniony w warunkach zagrożenia Covid-19, aby otrzymał taki dodatek.