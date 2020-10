Kampania: Zakaz Halloween. "Idiotyzm i głupi amerykanizm"

- W weekend Halloween zamkniemy wszystko o godzinie 22:00. Halloween to ogromny idiotyzm, ogromny i głupi amerykanizm, który sprowadzono do naszego kraju - powiedział Vincenzo De Luca, przewodniczący władz włoskiego regionu Kampania.

Gdy politykowi zwrócono uwagę, że jego słowa mogą mieć zły wpływ na relacje ze Stanami Zjednoczonymi, stwierdził, że „nie uważa, aby doszło do incydentu dyplomatycznego z powodu kretynizmu jakim jest Halloween”. - To coś idiotycznego, co służy jedynie podniesieniu niepotrzebnej konsumpcji w naszym kraju tak, jak w USA - powiedział. - Podczas, gdy liczymy łóżka w szpitalach, chcąc ratować życie ludzi, są kretyni, którzy szykują się do obchodów tego święta - dodał De Luca. - Takie idiotyzmy nie mogą być tolerowane - podkreślił.

W niedzielę informowano, że z powodu COVID-19 w ciągu 24 godzin we Włoszech zmarło 69 osób. Potwierdzono także najwyższą od początku epidemii liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 11705. Tego dnia wykonanych zostało 146 tys. testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.