Minister potwierdza - Warszawa w żółtej strefie

- Nie ma co ukrywać, że na 99 proc. Warszawa od soboty znajdzie się w żółtej strefie - mówił w środę rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, będzie to oznaczało obowiązek noszenia masek we wszystkich miejscach publicznych w stolicy - pod dachem i pod gołym niebem - od północy w sobotę.

Pytany o sprawę w Programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister Waldemar Kraska potwierdził w czwartek, że Warszawa znajdzie się w strefie żółtej. Pełna lista powiatów, które od 10 października po zaliczeniu do stref czerwonej i żółtej będą objęte dodatkowymi obostrzeniami ma zostać ogłoszona ok. godz. 12:00.