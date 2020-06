Prof. Witold Orłowski: Końca świata nie będzie Fotorzepa, Robert Gardziński

Sięgnąłem głęboko do historii ludzkości. Zestawiając ją z obecnymi wydarzeniami, doszedłem do wniosku, że tak źle – jak myśleliśmy na początku pandemii koronawirusa – jednak nie będzie – mówi profesor Witold Orłowski, autor książki „Świat który zachorował. Co nam przyniesie pandemia?”.