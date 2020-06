Dr Fauci: Maska pomaga, ale potrzeba fizycznej separacji

MaWedług dr. Fauciego WHO wycofała się z tej hipotezy ponieważ "nie ma na nią dowodów".

Epidemiolog mówił, że to co wiadomo to to, że od 25 do 45 proc. zakażonych "nie ma symptomów" COVID-19.

- I wiemy, z badań epidemiologicznych, że osoby bezobjawowe mogą zakażać osoby zdrowe. A więc twierdzenie, że jest to rzadkie, nie jest prawidłowe - ocenił Fauci.

Epidemiolog mówił też, że nie dziwią go przypadki zakażeń koronawirusem u żołnierzy Gwardii Narodowej użytej do opanowania protestów po śmierci George'a Floyda w amerykańskich miastach.

- Ważna jest fizyczna separacja. Maski mogą pomóc, ale potrzebne są maski i fizyczna separacja - stwierdził dr Fauci.

- A kiedy mamy zgromadzenia takie jak w trakcie demonstracji, to wiąże się z ryzykiem, jak mówiłem ja i inni eksperci ds. ochrony zdrowia - dodał.