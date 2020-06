Sondaż: 41,5 proc. ocenia negatywnie walkę rządu z epidemią

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w swoim raporcie określiło właśnie Polskę - obok Szwecji - jako jedyny kraj UE , który nie osiągnął jeszcze szczytowego poziomu zakażeń koronawirusem - pisze w raporcie. Unijna agencja stwierdza, że w całej Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii oraz w Wielkiej Brytanii doprowadzono do 80-procentowego spadku 14-dniowych zakażeń od szczytu, który miał miejsce 9 kwietnia.

Na to samo zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia. Minister Łukasz Szumowski mówił niedawno, że epidemia ma obecnie charakter ogniskowy, natomiast transmisja pozioma (czyli zakażenia się bez wyraźnego źródła zakażenia) jest w Polsce rzadka. Rząd podkreśla, że miarą sukcesu Polski w walce z koronawirusem jest stosunkowo niewielka liczba zgonów z powodu COVID-19 (w Polsce ok. 31 na milion mieszkańców, a np. w Belgii - 829), a także fakt, że w żadnym momencie liczba hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem nie stanowiła zagrożenia dla sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Rząd Mateusza Morawieckiego zaczął wprowadzać obostrzenia w Polsce na bardzo wczesnym etapie epidemii. Przez niemal dwa miesiące zamknięte były galerie handlowe i hotele, przez ponad dwa miesiące salony fryzjerskie i restauracje, przez niemal trzy miesiące - kina, siłownie, teatry. 16 kwietnia w Polsce wprowadzono obowiązek zasłaniania masek i twarzy we wszystkich miejscach publicznych, przez długi czas obowiązywały limity jeśli chodzi o liczbę osób mogących jednocześnie przebywać na terenie sklepu. Do dziś szkoły w Polsce nie prowadzą działalności edukacyjnej, a przedszkola i żłobki wznowiły działalność 6 maja po trwającej niemal dwa miesiące przerwie. Przez pewien czas obowiązywał w Polsce zakaz wstępu do lasów i parków.