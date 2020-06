WHO: Najwyższy dobowy wzrost zakażeń. Pandemia przyspiesza

- Świat wszedł w nową i niebezpieczną fazę pandemii. Wiele osób - co zrozumiałe - ma już dość zamknięcia w domach. Państwa, co nie dziwi, chcą łagodzić obostrzenia i rozmrażać gospodarki. Ale koronawirus wciąż szybko się rozprzestrzenia, nadal jest zabójczy i większość ludzi może się nim zakazić - powiedział dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał do przestrzegania zasad dystansu społecznego, obowiązku kwarantanny dla osób z symptomami COVID-19 i noszenia maseczek ochronnych w wymagających tego sytuacjach.

Szef WHO zaapelował do władz państwowych, by wciąż koncentrowały się na wykrywaniu koronawirusa, izolowaniu osób zakażonych oraz śledzenia historii zakażeń. Podkreślił, że wraz ze wzrostem tempa rozwoju pandemii najbardziej ucierpią najsłabsi, zarówno w krajach bogatszych, jak i biedniejszych. Tedros wskazał także na wysokie zagrożenie koronawirusem w przypadku uchodźców, którzy często mają ograniczony dostęp do żywności, środków higieny oraz opieki lekarskiej.

WHO przekazało, że ponad połowa nowych przypadków SARS-CoV-2, o których informacje dotarły do organizacji w środę, odnotowano w obu Amerykach. Znaczne przyrosty zakażeń stwierdzono także w południowej Azji oraz na Bliskim Wschodzie.