Morawiecki: Nie mamy zamiaru zamykać Śląska

Premier stwierdził, że od tego zależy powrót do normalności gospodarczej.

Premier zapewnił, że rząd nie ma zamiaru zamykać Śląska, a ze względu na trudną sytuację temu regionowi należy się jeszcze większa pomoc. - I ta pomoc będzie płynąć - zapewnia premier.

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia mediów o zezwoleniu od 18 maja na działanie lokali gastronomicznych, ale tylko tych, które mają ogródki na powietrzu i zapewniają obsługę kelnerów.

Stoliki gości mają znajdować się od siebie o co najmniej 2 metry. Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika , na jedną osobę w lokalu musi przypadać co najmniej 4 m kw.,

18 maja wracają do pracy fryzjerzy i kosmetyczki, wizyty umawiane muszą być telefonicznie albo online - zakazane jest oczekiwanie na wizytę w poczekalni.

Zarówno w przypadku gabinetów kosmetycznych czy fryzjerskich, muszą być zachowane rygory sanitarne, takie jak noszenie maseczek, gogli lub przyłbic, w zależności od rodzaju zabiegu.

Od 18 maja w pojazdach komunikacji miejskiej zajętych może być 30 proc. miejsc siedzących - nie co 2, jak dotąd. - Znaczący przyrost, ale z zachowaniem dystansu - mówił Morawiecki.

W obiektach sportowych, jak orliki, stadiony, hale gimnastyczne można będzie uprawiać sport, ale z ograniczeniem osób uczestniczących - te reguły zostaną opisane w szczegółowych rozporządzeniach.

Od 25 maja od 1 do 3 klas szkół podstawowych wznawiane będą zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze, nie klasyczna edukacja. To rodzice mają decydować, czy się na to decydują, w przeciwnym wypadku nadal będą otrzymywać zasiłek.

Od 25 maja ruszają konsultacje dla maturzystów i ósmoklasistów; od 1 czerwca dla uczniów szkół wszystkich poziomów.

Zwiększa się także limit wiernych, którzy mogą uczestniczyć we mszach - od najbliższej niedzieli może to być 1 osoba na 10 m kwadratowych powierzchni kościoła. - Aby podtrzymać tego silnego ducha, który jest w Polakach - powiedział szef rządu, dodając, że decyzja zapadła z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

Morawiecki podkreślił wagę utrzymywania dystansu i przestrzegania dyscypliny oraz przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia, bo tylko dzięki temu Polska ma znacznie mniejszą liczbę zachorowań i zakażeń niż inne kraje europejskie. - Pamiętajmy o odpowiedzialności, bądźmy solidarni, dbajmy o siebie - apelował Morawiecki.