Trzaskowski: Nie ma podstaw, by otwierać żłobki i przedszkola

Zgodnie z opublikowanymi w czwartek zaleceniami GIS, jedna grupa do 12. dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do dzieci mają być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Inspektorat podkreśla, że praca opiekunów powinna być tak zorganizowana, by uniemożliwić stykanie się ze sobą dzieci z innych grup, a sami sprawujący opiekę powinni zachować dystans min. 1,5 m od siebie. Jest także szereg innych obostrzeń.

Mimo wytycznych, Rafał Trzaskowski zapowiedział w rozmowie z RMF FM, że w Warszawie żłobki i przedszkola pozostaną zamknięte. Zwrócił uwagę, że zalecenia są bardzo restrykcyjne i trudne do spełnienia, a „to pokazuje, że otwarcie teraz takich placówek może nie być do końca bezpieczne”.