Mieszkańcy Kalifornii protestują. Chcą dostępu do plaż

W Huntington Beach, około 55 kilometrów na południe od Los Angeles, kilka tysięcy ludzi zebrało się, aby potępić rozkaz Newsom, aby zamknąć lokalne plaże. Decyzja obowiązuje od piątku i wprowadzono ją, aby nie powtórzył się scenariusz sprzed tygodnia, gdy tłum ludzi pojawił się nad brzegiem oceanu.

Decyzji sprzeciwiają się również władze miasta Huntington Beach. Sprawę skierowali do sądu, bo jak tłumaczą, decyzja jest niekonstytucyjna i niejasna. Ich zdaniem "nie ma do tego racjonalnych podstaw. To, czego szuka, to lek na coś, co nie było problemem." Sąd rozpatrzy tę sprawę 11 maja.

- Jesteśmy Amerykanami, jesteśmy wolni, wiemy jak o siebie zadbać - mówiła jedna z protestujących w Los Angeles. - Chcemy, aby nasze plaże i parki były otwarte, chcemy móc żyć wolnym życiem, a on (Newsom) trzyma nas w domu - dodała.

Gubernator Newsom zapowiedział, że nie będzie ulegał presji. Swoje decyzji argumentuje troską o zdrowie mieszkańców stanu.