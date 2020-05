USA: Pierwsze takie przesłuchanie w historii Sądu Najwyższego

Takie innowacje wymusiła na tym organie władzy pandemia Covid-19. Sześciu na dziewięciu członków Sądu Najwyższego to osoby powyżej 65. roku życia, a niektórzy, jak np. 87-letnia Ruth Bader Ginsburg, przeszli poważne choroby. Uznano, że w obliczu rozprzestrzeniającego się wirusa zgromadzenie sędziów w sali stanowiłoby zagrożenie dla ich zdrowia. Postanowiono więc przeprowadzić przesłuchanie przez telefon oraz, po raz pierwszy, transmitować je na żywo na kanale C-SPAN.

Federalne sądy apelacyjne i stanowe sądy najwyższe od lat transmitują posiedzenia w formie audio i wideo, ale Sąd Najwyższy do tej pory opierał się tym zmianom, uznając je za zbyt rewolucyjne. Sędziowie wyrażali też obawy, że ich stwierdzenia będą wyjmowane z kontekstu albo niezrozumiałe. – Obawiam się, że publiczność nie będzie w stanie zagłębić się w prawnicze argumenty na tyle, żeby zrozumieć to, co się dzieje podczas posiedzeń – mówiła w 2013 r. sędzia Sonia Sotomayor.