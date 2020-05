Koronawirus wykryty w nasieniu zakażonych mężczyzn

Lekarze ze szpitala w Shangqiu poinformowali, że wyniki ich badań są wstępne, a same testy przeprowadzono na niewielkiej liczbie pacjentów. Potrzebne są dalsze badania, aby stwierdzić, czy koronawirus może być przenoszony drogą płciową.

Już teraz naukowcy zwracają uwagę na to, że możliwość przenoszenia choroby drogą płciową może mieć kluczowe znaczenie dla profilaktyki. Ważny jest również fakt, że SARS-CoV-2 został wykryty w nasieniu pacjentów wracających do zdrowia.

Zdaniem niezależnych ekspertów, ustalenia te są interesujące, ale trzeba do nich podchodzić z ostrożnością. W podobnym badaniu przeprowadzonym w lutym i marcu próbki nasienia pobrane od 12 mężczyzn nie wykazały obecności koronawirusa.

Profesor Allan Pacey z University of Sheffield zwraca również uwagę na to, że nie wiemy, czy koronawirus w nasieniu jest aktywny i zdolny do infekcji.

- Nie powinniśmy być jednak zaskoczeni, jeśli wirus wywołujący COVID-19 znajdzie się w nasieniu niektórych mężczyzn, ponieważ wykazano to w przypadku wielu innych wirusów, takich jak Ebola i Zika - powiedział.