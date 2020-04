Sondaż: 66 proc. Amerykanów z niekorzystnym nastawieniem do Chin AFP

Z sondażu Pew Research wynika, że 66 proc. Amerykanów ma obecnie niekorzystne nastawienie do Chin - to wzrost o 19 punktów procentowych w stosunku do badania z 2017 roku. Pew Research bada nastawienie Amerykanów do Chin od 2005 roku.